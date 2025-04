Baba Vanga dermesztő jóslatokkal állt elő

Baba Vanga, a bolgár látnok előre látta a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat, a Brexitet, sőt még Diana hercegné halálát is.

Baba Vanga szerint 2025 lesz az év, amikor többet meg fogunk tudni az UFO-król

Nemrég pedig egy „pusztító globális eseményre” figyelmeztetett, ami egyben az egyik 2025-re vonatkozó előrejelzése is volt, máris valóra vált, miután azt állította, hogy ebben az évben »megrendítő földrengések« lesznek.És ez így is történt, miután a múlt hónapban Mianmart és Thaiföldet is erős földmozgás rázta meg.

A vak látnoknak vannak más, 2025-re vonatkozó jóslatai, és ezek közül sok valami elég szerencsétlen dolog előjele. Ismételjük át még egyszer, hogy melyek ezek:

Háború Európában

Nos, ezzel kapcsolatban Baba Vanga egy kicsit elkésett... Hacsak persze nem arra gondol, hogy a jelenlegi orosz-ukrán háború egy olyan konfliktusba torkollik, amely az egész kontinenst magával ragadja. Ugyanis korábban azt jósolta a balkáni Nostradamus, hogy idén kitör egy olyan háború Európában, amely elég nagy lesz ahhoz, hogy az egész kontinenst és annak lakosságát „elpusztítsa”.

Idegenek

Baba Vanga szerint 2025 lesz az év, amikor többet meg fogunk tudni az UFO-król - és ez egybeesik egy nagyszabású sporteseménnyel. Nos, ez még nem történt meg, és még sok idő van hátra az évből, de a tudósok felfedezték az élet jeleit egy másik bolygón, még ha csak néhány nagyon apró tengeri élőlényről is van szó.

Emberi telepátia

Egy elmét elveszíteni szörnyű dolog.

Azt mondják, hogy Baba Vanga is hitt abban, hogy a telepátia 2025-ben valósággá válik.

Ám ezek a jóslatok eleve hihetetlenül homályosak voltak, így nagyvonalúnak kell lennünk velük, hogy működjön a dolog.

Laborban növesztett emberi szervek

A balkáni Nostradamus szerint emberi szerveket fogunk tenyészteni laboratóriumokban. Ez valóban fantasztikus lehet az orvostudomány számára.