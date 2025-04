Siker 24 perce

Fonogram-díjas lett a vasi gyökerű Elefánt zenekar!

Többször is ott voltak már a jelöltek között, de most meg is nyerték. Az Elefánt zenekar a Semmi című albumával hódította meg a Fonogram 2025 zsűrijét. A hazai alternatív/indie-rock kategória győztesei Szombathelyről indultak - azóta pedig országosan is nagy rajongótáborral rendelkeznek.

Többszöri jelölés után hazavihette a hazai alternatív/indie-rock kategória díját az Elefánt zenekar a 2025-ös Fonogram – Magyar Zenei Díjak átadóján. A vasi kötődésű formáció Semmi című, szerzői kiadásban megjelent albuma bizonyult a legjobbnak a kategóriában, és ezt a zenekar nem is hagyta szó nélkül: „Ezt a díjat már sokszor nem nyertük meg, de jobb érzés megnyerni, mint nem megnyerni. KÖSZ.” – írták közösségi oldalukon, hozva a tőlük megszokott, száraz humorral fűszerezett őszinteséget. Az Elefánt zenekar a díjjal

Forrás: Elefánt Az Elefánt a győztesek között A díjat idén is szűk körű, exkluzív fogadással egybekötött ünnepségen adták át a budapesti Barabás Villában, ahol a 25 fős, zenészekből, újságírókból és szakmabeliekből álló zsűri összesen 18 műfaji kategóriában osztotta ki az elismeréseket. A több mint 1400 beérkezett nevezésből választották ki a kategóriák jelöltjeit, majd nyerteseit. Az Elefánt 2011 végén mutatkozott be a nyilvánosság előtt, első önálló koncertjüket 2012-ben adták a Kodály Method bemutatóján. A zenekar azóta is ugyanabban a felállásban működik: Szendrői Csaba (ének, szöveg), Tóth András (gitár), Kovács Zoltán (billentyű), Horváth B. Ede (basszusgitár) és Németh Szabolcs (dob) együtt építettek fel egy olyan egyedi zenei világot, amely a hazai alternatív szcéna megkerülhetetlen szereplőjévé tette őket. 2022-ben telt házas országos turnéval ünnepelték fennállásuk 10. évfordulóját, 2023-ban pedig az EL című albumuk nyerte el a 2022 legnépszerűbb albuma címet. Most, a Semmi című anyaggal végre Fonogram-díjat is kaptak. A zenekar lendülete pedig töretlen: május 17-én Szombathelyen, a Végállomás Klubban találkozhatnak velük a rajongók, augusztus 9-én pedig a Sziget Fesztivál színpadán láthatják őket az ország minden tájáról érkezők. A 2025-ös díjátadó nemcsak az Elefánt számára hozott áttörést – hanem minden vasi zeneszerető számára is egy jó adag büszkeséget. Szombathelyről indultak, és most már hivatalosan is az ország legjobbjai között jegyzik őket.