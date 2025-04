Epic Games: Az új Star Wars sorozat előbb jön a Fortnite-ban, mint a Disney+-ra

Kezdődik az Epic Games és a Disney eddigi legnagyobb Star Wars együttműködése, amely egy sorozat világpremierjéről is szól a játékban! Igen, jól olvasod: a "Star Wars: Tales of the Underworld" című új animációs sorozat első részeit napokkal a Disney+ debütálása előtt láthatod a Fortnite-ban. Ez az első alkalom, hogy egy Disney+ sorozat egy videojátékban mutatkozik be.

Epic Games - Meglepő bejelentés

Epic Games

A premier május 2-án lesz, egy különleges, erre a célra létrehozott játékon belüli helyszínen, a Star Wars Watch Party szigeten. Magyar idő szerint délután 4 órától (10 am ET) itt nézhetik meg a játékosok a Lucasfilm Animation vadonatúj antológiasorozatának első két epizódját. A sorozat a galaxis bűnözői alvilágát mutatja be olyan ikonikus gonosztevők szemszögéből, mint Asajj Ventress és Cad Bane. (Fontos megjegyezni, hogy a sorozat a Disney+ platformra hivatalosan csak 2025. május 4-én érkezik, így a Fortnite-beli esemény valóban egy korai betekintést nyújt!)

A Star Wars Watch Party sziget nem csak egy mozi! Miután megnézted az epizódokat, lehetőséged lesz szembeszállni a beözönlő rohamosztagosok hullámaival, blasztereket és fénykardokat használva. A szigetet az Unreal Editor for Fortnite (UEFN) motorral építették, hivatalos Star Wars elemek felhasználásával, hogy autentikus élményt nyújtson.

Új szezon tele galaktikus tartalmakkal

Szintén május 2-án indul el a teljesen Star Wars tematikájú Battle Royale szezon, a Fortnite: GALACTIC BATTLE is. Ez a szezon minden héten új Star Wars tartalmakkal és játékmenetbeli újításokkal bővül majd. A játékosok olyan meglepő karakterekként is játszhatnak, mint Darth Jar Jar vagy Palpatine császár, és pilótálhatnak ikonikus űrhajókat, például X-szárnyúakat és TIE Fightereket. A szezon egy monumentális, játékon belüli élő eseménnyel, a Halálcsillag szabotázsával zárul.

Fiók összekapcsolás és ingyen Stormtrooper skin!

A Star Wars és a Fortnite világának még szorosabb összekapcsolása érdekében a játékosok mostantól összekapcsolhatják az Epic Games és a MyDisney fiókjukat. Azok a játékosok, akik ezt megteszik és jogosultak rá, azonnal feloldanak egy Első rendi rohamosztagos (First Order Stormtrooper) ruhát a játékban, ünnepelve az új Star Wars szezont. Ez az első lépés egy nagyobb vízió felé, amelyben a Fortnite és a Disney ökoszisztémái között könnyedén mozoghatnak a rajongók, egy teljesen új, a Fortnite-hoz kapcsolódó Disney játék- és szórakoztató univerzumot építve.