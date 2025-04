Így tölti a húsvétot a modell Bajner Dóra - Lélegzetelállító fotók

A szombathelyi születésű, sikeres modell, Bajner Dóra fővárosi otthonában tölti a húsvéti ünnepeket. Dóri ugyan egyedül lesz húsvétkor, de ez cseppet sem bánja, hiszen több helyre is hívták, de válása után úgy érzi: a kereszténység nagy ünnepén jó egy kicsit megpihenni, így saját magára fókuszálni.

A modell Bajner Dóra számára fontos a húsvét, így tehát ő is készül az ünnepekre.

Forrás: Bajner Dóra instagram oldala

- Vallásos családban nevelkedtem, keresztény vagyok, így számomra fontosak az ünnepek, a húsvét pedig különösen az – mondta Bajner Dóra. - Amíg szüleim éltek, sokat jártam haza Szombathelyre, amióta sajnos meghaltak, azóta ritkábban – a mostani húsvétot is Budapesten töltöm. Mehetnék persze így is Szombathelyre, hiszen barátaim hívtak és mehetnék az egyébként Dél-Afrikában élő, de most Szombathelyen tartózkodó keresztanyámékhoz húsvétra. Öcsém, Bálint pedig Görögországban futballozik, ő ugye most messze van. Egyáltalán nem bánom, hogy egyedül leszek most, a tavalyi válásom után magamra fókuszálhatok, nagyokat sétálok és sportolok majd - és ha minden igaz, dolgozok, mivel modellmunkáim is lesznek. Visszatérve a szombathelyi húsvétokra: nagyon szerettem és persze azóta is szeretek hazajárni, imádom a Csónakázó-tó környékét, a Fő teret, de gyakran ellátogatok Kőszegre, Sárvárra, Körmendre is.