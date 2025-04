„Álmodj királylány!” – Dr. Kenéz Nórában Molnár Csilla szelleme él tovább?

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Molnár Csillához hasonlítottak külső jegyeinkben” – mondja mosolyogva Nóra. „Azt gondolom, van egy univerzális szépségideál, ami kortól függetlenül általános érvényű. Ebben benne van például a természetes pisze orr vagy épp a magasság – Csillával egyaránt 178 centisek vagyunk.” Molnár Csilla neve mára legendává vált. Az 1985-ös első hivatalos magyar szépségverseny győztese alig 16 évesen nyűgözte le az országot természetes bájával és törékeny eleganciájával.

Meglepő a hasonlóság Molnár Csilla és Kenéz Nóra között

Fotó: Marketing

Molnár Csilla túl hamar távozott

Sajnos tragikus körülmények között, nagyon fiatalon hunyt el – alakja mégis örök lenyomatként maradt meg a hazai szépségipar történetében. Emlékét azóta is sokan őrzik, nemcsak szavakban, hanem dallamokban is: róla szól a Homonyik Sándor által jegyzett „Álmodj, királylány” is, amely az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb dala lett a 90-es években. A műben a fiatal hölgy történetét idézi meg, méltósággal emlékezve a mindössze tizenhat éves korában elhunyt szépségkirálynőre.

A vasi kötődésű királynő

A Miss Universe Hungary királynőjének kiemelt küldetése a társadalmi felelősségvállalás. A szépségverseny nem csupán a külsőségekről szól, hanem arról is, milyen értékeket képvisel az, aki a koronát viseli. A királynők rendszeresen részt vesznek jótékonysági eseményeken, önkénteskednek, és aktívan dolgoznak azon, hogy példát mutassanak – különösen a fiatalok számára, hiszen a Miss Universe egyik legfontosabb célja az, hogy a fiatalok valódi értéteket képviseljenek vagy teremtsenek.

„Kifejezetten örülök, hogy ma ismét van igény a természetesebb megjelenésre a szépségversenyek világában, hiszen a közösségi média gyakran torz képet mutat arról, milyennek is kellene lennünk” – folytatja Nóra. „Egészségügyi szakemberként kötelességem felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a tökéletességet hajszoló, sokszor egyforma arcok és irreális testarányok mennyire károsan hatnak a fiatalok önértékelésére. Nem véletlen, hogy annyi Z generációs fiatal küzd szorongással. A Miss Universe Hungary célja, hogy ezt a szemléletet megfordítsa, és valódi értékekre hívja fel a figyelmet – kívül és belül egyaránt.”

Egy éve nyert Nóra

Nóra egy éve nyerte el a koronát, és hamarosan tovább is adja azt – de korántsem búcsúzik teljesen. „Hihetetlen gyorsan eltelt ez az év. Pont egy évvel ezelőtt döntöttem el, hogy elindulok a versenyen, és azt kell mondjam, a céljaimat elértem. Világot persze nem lehet egy év alatt megváltani, de elindítottunk egy olyan irányt, ahol a szépségen túl a hozzáadott érték is fontos. Azt remélem, hogy minden egyes új királynő csak erősíteni fogja ezt az üzenetet: a kifutón nemcsak gyönyörű lányokat látunk, hanem olyan nőket, akik inspirálnak, példát mutatnak – legyen szó jótékonyságról, tanulásról, karrierről vagy épp társadalmi ügyek képviseletéről.”

Arra a kérdésre, hogy volt-e bármi, amit utólag másképp csinálna, Nóra elgondolkodva válaszol: „Hiányosságokra vagy el nem ért célokra nem tekintek veszteségként, mert ha én nem értem el őket, akkor valószínűleg nem is az én feladatom volt. Leraktam az alapokat, és őszintén mondhatom: mindent beleadtam.

A jövő sem eseménytelen – sőt. Nóra természetesen részt vesz az idei szervezésben, és szívügye, hogy a verseny valódi élmény legyen a lányok számára. Az Egylépéssel Több Alapítvánnyal, a Miss Universe partnereként folyamatosan dolgoznak, rendszeresek a rendezvények, ezek népszerűsítésében is aktívan részt vesz.”

És hogy mi az, ami most igazán lázban tartja? „Holnap szakvizsgázom – úgyhogy mire ez a cikk megjelenik, nagyon remélem, már hivatalosan is szakgyógyszerész leszek!” – mondja nevetve.

Zárásként megkérdeztük, megérte-e elindulni a versenyen. Nóra válasza egyértelmű: „Nem kérdés! IGEN! Hatalmas munka, főleg, ha az ember szívvel-lélekkel csinálja, és még kicsit maximalista is, mint én. De minden perce megérte. Olyan élményeket adott ez az év, amiket biztosan mesélni fogok még az unokáimnak is.”