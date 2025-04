Schäfer András és csapata meccsén járt a magyar válogatott kézilabdázó és kisfia - fotók

Ahogy az a hivatalos Instagram-oldalára közzétett bejegyzésből kiderül, apa-fia túrát tartott a Ferencváros magyar válogatott kézilabdázója, Lékai Máté és kisfia. A népszerű irányító a Schäfer Andrást is a soraiban tudó Union Berlin szombati bajnokiját nézte meg a helyszínen kisfiával együtt. Mi tagadás, aligha választhattak volna jobb mérkőzést, ugyanis a Bundesligában szereplő Union Berlin egy őrült meccsen, gólzáporos döntetlent (4-4) játszott a Stuttgart csapatával, nyolc gól született az első félidőben. Vagyis eseményekből nem volt hiány, a hangulatra pedig ezúttal sem lehetett panasz. A nagy találkozás sem maradt el, erről árulkodnak a közös fotók, Schäfer András még egy nevével ellátott mezzel is készült Lékai Máté kisfiának. Ahogy a képeken is látszik, nagy volt a boldogság. Lékai Máté bejegyzésében (is) mindent megköszönt Schäfer Andrásnak, mint írja: felejthetetlen élményben volt részük.