Rejtélyes videót posztolt Szoboszlai exe - Kivel tölthette a vasárnapot?

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik elvette feleségül jelenlegi párját, Buzsik Borkát. A labdarúgó korábban a vasi származású Gécsek Fannival alkotott egy párt, akit úgy fest, már nem érintett meg korábbi párjának esküvője. Gécsek Fanni az elmúlt hetekben járt Monacóban, Monte Carlóban, ahol egy teniszversenyre is kilátogatott. Ami nem véletlen, hiszen Szoboszlai Dominik korábbi kedvese, Fanni maga is komoly eredményeket ért el teniszben. Fanni aztán hazafele még megállt Milánóban - és ha már ott járt, az olasz divat fővárosából is bejelentkezett.

Forrás: Instagram/fannigecsek

Kivel tölthette a vasárnapot Szoboszlai Dominik exe?

Húsvét vasárnapján sem volt rest posztolni közösségi oldalára, rajongói pedig ismét találgatásba kezdtek, kivel tölthette az ünnepi hétvégét a vasi szépség?