Imádnivaló húsvéti fotókkal olvasztotta meg a szíveket Gécsek Fanni

Húsvéti idill Vasban – Gécsek Fanni nem máshol, mint szülőföldjén ünnepelt, és természetesen nem egyedül: imádnivaló kiskutyája is vele tartott. A vasi születésű lányt Szoboszlai Dominik exeként ismerte meg az ország, most közösségi oldalán osztott meg egy sor tüneményes fotót: kiskutyájával ünnepelte a húsvétot Szentgotthárdon, a négylábú kedvenc mellé egy cicus is becsatlakozott.

Forrás: Instagram

Posztolt a húsvéti asztalról is, amiről természetesen a sonka és a kalács sem hiányozhatott. Fanni láthatóan élvezte az otthon töltött ünnepet, amit a természet, a finom falatok és az állatok szeretete tett igazán teljessé.