Tomán Szabina: „Régen szívből döntöttem – ma számokból” – egy topmodell útja a tárgyalóasztalig

Senki nem tanította meg nekünk, hogyan kell ezt csinálni. Őszintén? Én sem tudok jó példát mondani. Mert ez egy folyamatos egyensúlyozás. És mindig valamelyik irányba elbillen. Bűntudat van akkor is, ha dolgozom, akkor is, ha szabadságon vagyok. És talán az új generáció már másképp csinálja – ők jobban figyelnek saját magukra. Bárcsak én is így gondolkodhattam volna… de akkor talán nem lennék most itt.