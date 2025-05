Hatalmas roham várható: már a polcokon a TikTok új kedvence

Lassan hozzászokhatunk, hogy a TikTok lett az egyik legnagyobb befolyásolója az éppen aktuális trendeknek. Ki ne emlékezne rá, pár hónapja még a Dubai-csoki hódított, amely szintén a platformnak köszönhette hatalmas népszerűségét. A rengeteg kóstolós videó és recept után sokan szerették volna valójában is megkóstolni az édességet, ezért amikor a hazai boltok polcára került, a vásárlók azonnal megrohanták az üzleteket és szinte mindenhol percek alatt elfogyott az áru. A Dubai csoki őrület csúcsán Szombathely több Lidl üzletét végigjárva sem találtunk belőle, pedig nyitás után nem sokkal érkeztünk. Azt is megtudtunk, volt olyan bolt, ahol majdnem verekedés tört ki az utolsó csomagok fölött. Nem kellett sokat várni, megérkezett az új láz is, az Angel Hair névre hallgató pisztácia- és vattacukor ízű édesség, amiből 180 gramm 2999 forintba kerül majd.

Angel Hair: a boltok polcaira kerül a népszerű édesség

Fotó: Shutterstock

Az édességre a Lidl katalógusában bukkantunk, amely szerint a mai naptól már kapható az Angel Hair.

Angel Hair: tényleg hajszálra emlékeztet?

A TikTok csatorna legújabb sztárát korábban a Vas Népe stábja is letesztelte.

Akkor azt írtuk: ahogy az édes burok megrepedt, előbukkant a „angyalhaj” hatású töltelék, amely azonban kevésbé emlékeztetett hajszálakra, mint vártuk. Külső megjelenésében a többségünk szerint a rózsaszín csoki kifejezetten mutatós volt, bár akadt, akinek a pisztáciás-vattacukros belső már nem tetszett annyira.