Hoppá! Erre senki sem számított: mindenkit meglepett Azahriah és szerelme

Váratlan fotó került elő a párról, Azahriah barátnője meglepte a rajongókat. Azahriah és Luna kapcsolata hosszú ideje tart, mégis ritkán láthatjuk őket együtt– különösen a közösségi médiában. Most azonban kivételes dolog történt: Luna édesapja egy TikTok-videóban mutatott meg egy eddig nem látott közös képet, amelyet a heves érdeklődés miatt gyorsan el is távolított, bár addigra már több ezer lájk érkezett rá. A kép azonban nem tűnt el nyomtalanul – a Redditre is felkerült, ahol pillanatok alatt elindult a kommentáradat - szúrta ki a Borsonline.

Azahriah barátnője meglepte a rajongókat.

Fotó: Tiktok / Forrás: Borsonline

Azahriah barátnője sokak szerint nem illik az énekeshez

„El nem tudom képzelni, hogy ennek a két személynek hol van a közös keresztmetszete, ahol és amiben kapcsolódni tudnak. Egyikőjüket sem követem, de valahányszor meglátok valamit róluk, mindig egy kicsit elgondolkozok ezen”– írta egy kommentelő.

„Mintha az öccse lenne” – szólt hozzá egy másik felhasználó.

Persze sokan voltak, akik úgy gondolták, a magánéletük csakis rájuk tartozik és a szerelem egyébként is bonyolultabb folyamat annál, minthogy ilyen módon bekategorizáljuk. Ráadásul, ahogy a mondás is tartja, az ellentétek ugyebár vonzzák egymást.

Mindegy, hogy néznek ki egymás mellett, ha az idő őket igazolja

– szólt a másik tábor véleménye. Abban viszont nagy egyetértés mutatkozott, hogy bizony nagy békát kellett lenyelnie Azahriah kedvesének a ToiToi botrány miatt. Egyesek egészen odáig mentek a nyomozással, hogy megállapították, ez egy régi kép, mert ha a háttérben lévő kivetítőt vesszük alapul, azon a Magyarország-Németország futballmeccs aktuális állása látható.

Luna korábban Pumped Gabóval is járt

Luna egyébként korábban Pumped Gabo és VV Soma barátnője is volt, így nem csoda, hogy mindenkit meglepett, amikor kiderült, hogy Baukó Attila, azaz Azahriah mellett találta meg a szerelmet. De a külföldi sztárvilágban is láthatjuk, hogy olykor tényleg működik, amikor két eltérő stílusú ember összejön, gondoljunk Kylie Jenner és Timothéé Chalamet románcára - emlékeztetett a Bors.

