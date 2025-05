Valóra vált Baba Vanga jóslata? Borzalmas dolgok jöhetnek – ez még csak a kezdet!

Alig telt el pár hónap 2025-ből, de úgy tűnik, Baba Vanga jóslata sorra valóra válik – és amit eddig láttunk, az csupán a vihar előtti csend lehet. A legendás vak látnok és a japán Baba Vanga szerint idén földrengések, háborúk és világméretű katasztrófák döntenek térdre minket. És sajnos a jelek nem hazudnak.

Baba Vanga jóslata szerint hatalmas katasztrófák várnak ránk 2025-ben

Forrás: Ripost/Twitter

Már megtörtént: pusztító földrengések rázkódtatják a világot

Márciusban egy 7,7-es földrengés rázta meg Mianmart és Thaiföldet – több mint 1700 halott, romok alól kimentett gyerekek, összeomló építkezések. Legalább három toronyház omlott össze, köztük egy félkész felhőkarcoló is.

Nem sokkal később a csendes-óceáni Tonga szigete is megremegett. Egy 7,1-es rengés cunamiriadót váltott ki – és Baba Vanga pontosan ilyen rengéseket jósolt 2025-re. Véletlen lenne?

Elhunyt Ferenc pápa – jöhet az utolsó pápa?

A világ gyászolja: Ferenc pápa halála újabb lavinát indított el: ki lesz az utódja? A Vatikánban már forr a levegő, és a régi jóslatok szerint az új pápa lehet az utolsó. Baba Vanga és más próféták is megjövendölték: egy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A név, ami sokaknál felmerül: Erdő Péter. De esélyes lehet a ghánai származású Peter Turkson is, akit egyesek a "fekete pápaként" emlegetnek – pont, ahogyan azt Nostradamus is leírta.

2025-ben jöhet a harmadik világháború - Három forró pont is lángra kaphat bármelyik pillanatban

Baba Vanga azt állította, hogy 2025-ben háború tör ki Európában. A szakértők szerint az ukrajnai konfliktus, a balkáni feszültségek, és a közel-keleti instabilitás mind gyújtópont lehet. Egy apró szikra elég lehet ahhoz, hogy egész nemzetek kapjanak lángra.

A bolgár jósnő azt is megjósolta, hogy a világ másik felén is fellángol a pusztítás: az India-Pakisztán konfliktus újra kiéleződhet. És ha ez a két atomhatalom összecsap, a következmények beláthatatlanok. A határ- és etnikai villongások és dróncsapások már most aggasztó jelek – Baba Vanga szavai most még fenyegetőbben csengenek.

Japán jósnő: Júliusban elszabadul a pokol

Ryo Tatsuki, a japán jósnő, akit sokan már a „japán Baba Vangaként” emlegetnek, hátborzongató látomást osztott meg a közelgő hónapokra. Az 1999-ben megjelent The Future I Saw című mangájában már korábban is megdöbbentő pontossággal szerepeltek események, amelyeket később a valóság is igazolt – most pedig újabb figyelmeztetést tett közzé.