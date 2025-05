Magyar siker az angol rádiós toplistán

A Dirty Slippers számára ez az év eddig sikerek sorozatát hozta: nemrég vehették át a Just Clear-díjat a Suliturné programjukért, amelyet az év prevenciós és edukációs ifjúságvédelmi programjának választottak. Most pedig újabb nemzetközi mérföldkőhöz érkeztek, hiszen legújabb daluk, a The Best első helyezést ért el az angliai Burton Radio & Echo heti listáján.

Dirty Slippers: újabb sikert ért el a zenekar

Forrás: Dirty Slippers

A dal népszerűségét az is mutatja, hogy videóklipjét már több mint 80 ezren látták a YouTube-on – néhány nappal a megjelenés után. Ez a nemzetközi figyelem különösen jókor érkezik, hiszen a zenekar októberben ismét az Egyesült Királyságba indul turnézni.

Ha a Dirty Slippers-szel, a siker kapcsán késült beszélgetésre kíváncsi, itt meghallgathatja:

A zenekarnak Vas vármegyéhez is van kötődése: a dobos, Ferenczi Bebi ostffyasszonyfai származású, így a vasi közönség számára is különösen örömteli ez a nemzetközi siker.

Ha a dal, a Fekete pont-ból ismert Mészöly Anna szereplésével forgatott klipjére kíváncsi, itt megnézheti: