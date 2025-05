Koncert 2 órája

„Itt smároltunk először!” – nem csak zenéltek, nosztalgiáztak is az Elefánt tagjai Szombathelyen

Szombathelyen mindig különleges az Elefánt-koncert, hiszen hazai terepen lép színpadra az országosan is népszerű zenekar. A srácok most nemcsak zenéltek, hanem nosztalgiáztak is: a Végállomás klub nemcsak zenei, hanem szerelmi indulópont is volt számukra. A buli után aftervideó is készült – és pár emlék, amit csak kevesen tudnak.

Az Elefánt zenekar a közelmúltban telt ház előtt koncertezett Szombathelyen. A helyszín a legendás Végállomás klub volt, ahol a banda pályafutása is elindult, és ahová – saját bevallásuk szerint – mindig örömmel térnek vissza. Az öttagú zenekarból négyen szombathelyiek, így nem csoda, hogy a koncert különösen személyes hangulatúra sikerült. A szombathelyi kötődésű Elefánt májusban lépett fel a Végállomás klubban

Forrás: Elefánt/sinco A Végállomás mindig hazai pálya marad az Elefántnak A zenekar egy hangulatos koncertafter videót is megosztott a buliról, amelyben Tóth András gitáros és Horváth B. Ede basszusgitáros beszélnek arról, mit jelent nekik a szombathelyi klub. És nem csak a zenéről volt szó – mint kiderült, mindketten a Végállomásban kapták életük első csókját is. „ Az, hogy ennyien itt megjelentetek, az csodálatos!” – mondják a videóban, hozzátéve: „Nekünk ez a hely nagyon fontos része a zenei fejlődésünknek.” A srácok felidézték, hogy tizenévesen még csak nézőként jártak ide, Kispál és a Borz vagy a Pál Utcai Fiúk koncertjeire, majd később saját zenekarokkal léptek fel tizenöt-húsz fős közönség előtt. Most viszont telt ház előtt zúzták meg ugyanazon a színpadon. A Végállomás számukra nemcsak emlékhely, hanem igazi zenei bölcső. Tóth Andrásék szerint ez a klub a zenei szocializációjuk egyik legfontosabb színtere volt – innen indultak, és most már ott tartanak, hogy a Sziget Fesztivál fellépői között is ott a nevük.

