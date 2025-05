Határtalan szerelem: Ticiána csókjai és Norbi dilemmája

A Határtalan szerelem ezúttal nemcsak a műsor címe volt, hanem a tegnap esti epizód érzelmi állapotait is tökéletesen leírta. A szereplők olyan fordulópontokhoz érkeztek, amelyek nemcsak a jelenüket, de a jövőjüket is meghatározhatják. Bár a szombathelyi Szép Valentina a hét közepén távozott, a románc és a feszültség fokozódott – a történet egyre szövevényesebbé válik, ahogy mindenki a maga határtalan szerelmét keresi.

Határtalan szerelem: Ticiána két jelölt között őrlődik

Forrás: RTL+

A Határtalan szerelem minden eddiginél több érzelmet, csókot és meglepetést hozott el a képernyőkre.

Ticiána csókokkal teszi próbára udvarlóit

Ticiána nem titkolja, hogy nehéz választás előtt áll. Mind Péterrel, mind Csabával egyre mélyebb kapcsolat alakul ki, amit nem rejtegetnek a kamerák elől sem. Péter már a közös jövőt tervezgeti, ez pedig láthatóan megérinti Ticiánát. Ugyanakkor Csaba sem marad le: egy romantikus masszázs során olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy csókban csúcsosodik ki az este.

Norbert továbbra is Eszter mellett marad – de emeli a tétet

Norbert, aki korábban minden új jelöltre nyitottnak tűnt, végül mégis Eszter mellett döntött. A kapcsolatuk új szintre lép, amikor Norbert már nemcsak a jelenről, hanem a jövőről is beszélget Eszterrel – többek közt a testi kapcsolat lehetőségéről is. Bár a szex még nem történt meg közöttük, Norbi már szóba hozza, hogy ez is a kapcsolatuk része lehet, ha tovább erősödik az érzelmi kapocs. Eszter válasza visszafogott, de egyértelműen kíváncsi, merre haladnak tovább együtt.

Ági előtt lehull a maszk – végre szemtől szemben Tamással

Jenei Ági történetszála régóta izgalomban tartja a nézőket, hiszen Tamás eddig minden találkozón maszkot viselt. A tegnapi epizódban végre megtörtént a nagy leleplezés: Tamás megmutatta az arcát. Ági először zavart lett, majd megkönnyebbült – úgy tűnik, az első benyomások megerősítést nyertek, és a kapcsolatuk most már őszintébb alapokra épülhet. A kérdés azonban továbbra is adott: vajon a bizalom mellett a vonzalom is kitart?

Norbi másik döntése: Petrát hazaküldené, Hannát marasztalja