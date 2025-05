Hevesi Kriszta Szombathelyen beszélt szexfüggőségről és tabukról

A L’odore di Napoli étteremben megtartott KIRAKAT beszélgetéssorozat vendége ezúttal dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus volt, akivel az est állandó házigazdája, Gáspár Eszter beszélgetett. A közönség egy tartalmas, mégis oldott hangulatú esten vehetett részt, ahol a szexuálpszichológus közérthetően és felszabadultan mesélt a szexualitás lélektani oldaláról.

Hevesi Kriszta Szombathelyen járt

Hevesi Kriszta többször járt Szombathelyen

A beszélgetés nemcsak informatív volt, hanem felszabadult, vidám hangulatú is – a nehéz témák ellenére sok volt a nevetés. Hevesi Kriszta kiemelte: korábban többször járt már Szombathelyen felvilágosító előadásokkal, sok tinédzserrel találkozott itt, így akár az is előfordulhatott, hogy az est résztvevői között is volt olyan, akinek valaha személyesen válaszolt kényes kérdéseire.

És bár a fókusz ezúttal is szakmai volt, Hevesi Kriszta saját életéből is megosztott részleteket: mesélt pályaválasztásáról, a médiában szerzett tapasztalatairól, sőt, emberi oldalát is megismerhette a közönség – őszintén, közvetlenül, tabuk nélkül.