Mém-mosollyal a szabályszegők ellen - Rendőrnek állt a Hide the pain Harold!

Nem túlzás állítani, hogy Arató András, vagy ahogy az internet népe megismerte, Hide the pain Harold Vas vármegye egyik leghíresebb szülötte. A nyugdíjas villamosmérnök ugyan Budapesten él, Kőszegen született és erre büszke is, gyakran jár is itthon szülővárosában. Népszerűsége egy fotózással kezdődött, amelynek képei aztán önálló életre keltek az interneten, mém lett és András arcát az egész világ megismerte. A hirtelen jött népszerűség először nehezen érintette, azonban mára már megbarátkozott a ténnyel, hogy mindenhol felismerik.

Hide the pain Harold rendőrnek állt

Forrás: Facebook/Pest vármegyei rendőrség

Nemrégiben Harold a Mentőalapítvánnyal fogott össze a nemes cél érdekében és híres slágerekre mutatja meg az újraélesztés helyes módját. Legutóbb pedig a Pest vármegyei rendőrség friss kampányában vett részt, ahol épp egy szabálytalan sofőr alig hihető kifogására reagál ikonikus mosolyával.