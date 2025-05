Metallica koncert a Fő téren? Ezeknek a fellépőknek örülnének a vasiak

Nyáron Vasban is beindul a fesztiválhangulat, egyre több koncertet és fellépőt jelentenek be vármegye-szerte. Nemrég derült ki, hogy az Érezd Szombathelyt! keretein belül jön például a Carbonfools és Demjén Ferenc. A közelmúltban koncertezett Vasban Dzsúdló és Kowalsky meg a Vega is, így egyre izgalmasabb a zenei felhozatal. Mi pedig egy egyszerű kérdést tettünk fel: kit látnátok még szívesen idén nyáron a környéken? A kommentek áradata alapján egyértelmű: a legtöbben magyar előadókra szavaznának. Ráadásul erősen tartja magát a rock műfaj, amit sokan konkrétan egy “rockhétvége” formájában álmodtak meg.

A legtöbben Bagossyék és a Kowalsky koncertjére kíváncsiak Vasban

Forrás: MW/archív

A közönség kedvencei: ők vezetik a koncert-álom listát

Az első helyen holtverseny alakult ki: ugyanannyian szeretnék a Bagossy Brothers Company és a Kowalsky meg a Vega koncertjét látni Vas vármegyében a nyár során. Őket szorosan követi Halott Pénz, Ákos és Peter Sramek. A kommentek alapján úgy tűnik, hogy a Delta zenekar, a Follow the Flow, Majka, és Lord is stabil rajongói bázissal rendelkezik a vármegyében – ahogy a veterán kedvenc Rúzsa Magdi is.

A rockrajongók nem fukarkodtak a nevekkel: Auróra, P. Mobil, Ossian, Road, Ismerős Arcok, vagy épp a Tankcsapda – nekik bőven kijutna a rajongókból, ha ide látogatnának. De előkerült a mostanság nagyon divatos retróvonal is: Sokan szeretnének bulizni az R-GO, a Neoton Família, vagy az Edda slágereire is.

A fiatalabb generáció tagjai sem maradtak csendben: többen örülnének egy Wellhello, egy Follow the Flow vagy egy Valmar koncertnek is. Az alternatívabb irányt kedvelők többször említették a Bohemian Betyarst, Vad Fruttikat és Hiperkarmát - nekik nagyon örülnének.

És persze nem maradhatott ki Azahriah sem, bár meglepő módon csupán két szavazat érkezett rá, ahogy a nemrég feloszlását bejelentő Margaret Island zenekarra is.

Mulatni is tudni kell

A nagyrészt pop és rockbandák fergetegéből kitűnik egy merőben eltérő műfaj: a mulatós nagyágyúk sem maradtak ki a kívánságokból. Dupla Kávé, Kaczor Feri, Postás Józsi, Csocsesz, és természetesen Bódi Guszti és Margó – utóbbi párost többen is szívesen látnák Vasban.