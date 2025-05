„Nincs jó és rossz zene” - Roger Glover, a Deep Purple élő legendája nyilatkozott lapunknak

Már 34 éve, 1991. szeptember 18-án lépett fel Szombathelyen a legendás rockegyüttes, a Deep Purple. Ráadásul majdnem a legklasszikusabb összeállításban, Blackmore, Glover, Lord és Paice mellett Joe Lynn Turner énekelt. Portálunkon többször is visszatérően foglalkoztunk a legendás koncerttel, legutóbb a 30 éves évfordulón egyik olvasónk osztotta meg élményeit, aki a közönség soraiból nézhette a világhírű zenészeket. Abban a cikkben fotós kollégánk koncerten készült képeiből is közöltünk egy válogatást. A mostani írás apropója pedig egy 1991. szeptember 21-i Vas Népe, amelyben lapunknak nem más, mint a formáció legendás basszusgitárosa, Roger Glover nyilatkozott. A zenész 1969-től 1973-ig, majd 1984 óta a Deep Purple tagja, de megfordult Ritchie Blackmore zenekarában, a Rainbowban is.

Roger Glover nyilatkozott lapunknak a Deep Purple 1991-es szombathelyi koncertjekor.

Fotó: Benkő Sándor / Forrás: VN/archív

Roger Glover nyilatkozott a Vas Népének

- Mikor kerültél kapcsolatba a zenével?

- Azt hiszem születésemkor. Mindig érdekelt a zene. Amikor cseperedni kezdtem, egészen különböző zenéket hallgattam. Akkor még nem volt, vagy nem nevezték hard rocknak. Popzene volt, komolyzene és jazz. Ezek a zenék hatottak rám akkor, és úgynevezett popzenét játszottunk, ekkor már a Deep Purpleban. Az akkor menőket másoltuk. Aztán egyszercsak azt vettem észre, hogy erősen foglalkoztat a blues és a rock. Ekkor próbálkoztunk meg mással. Eredetiek akartunk lenni, akkor azt hittük, hogy sikerül, de ma már észrevettem, hogy senki nem lehet teljesen eredeti, mert mindenkire hatással van valamilyen zene. Ez a zene is, amit 23 éve csinálunk, mára megszokottá vált. A mai fiataloknak is azt tudom mondani, hogy ne csak a mai, hanem korábbi zenéket is hallgassanak, klasszikusokat is. A zene nem sport, egyik zene nem jobb a másiknál, minden zene jó.

- Az általatok elindított hardrock-ból lett talán a heavy metal,ami nagyon népszerű muzsika most is.

- Nem szeretem a heavy metált. Túlságosan szélsőséges zene. Nem hiszek a szélsőségekben, nem hat rám. Természetesen azt megengedem, hogy néhány embernek ez legyen szórakoztató.

- Zenétek most is „határtalan”. Mit jelent számotokra Kelet-Európa?