Már elővételben elfogyott az összes jegy Azahriah visszatérő koncertjére, duplázni fog

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly ősszel az egyik, ha nem legnépszerűbb magyar előadó, Baukó Attila, művésznevén Azahriah bejelentette, hogy határozatlan időre visszavonul a koncertezéstől. Bejelentése valósággal sokkolta a rajongókat, akik nehezen fogadták el, hogy egy ideig szünetelteti pályafutását kedvencük.

Azahriah az ősszel az MVM Dome-ban tér vissza, ahol szintén duplázik majd

Forrás: VN-archív

Hosszú hónapok csendje után néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy a népszerű előadó az MVM Dome-ban tér vissza október 17-én.

- A tavalyi Azahriah-repoharakon található QR-kóddal igénybe vehető elővásárlási akció során villámgyorsan elfogyott az összes jegy az MVM Dome-ba – közölte szerdán a Supermanagement a Facebook-oldalán.

A bejegyzésből kiderült, a hivatalos jegyértékesítés még el sem kezdődött, a rajongók már most elkapkodták a jegyeket a show-ra. Ennek ellenére annak sem kell elkeserednie, aki lemaradt volna, hiszen az elképesztő érdeklődésre való tekintettel egy második koncertet is bejelentettek, tehát a fiatal előadó ismét duplázik majd.

Szombat este újra találkozunk – október 18-án Azahriah ismétel az MVM Dome-ban!

– olvasható a bejegyzésben.

Mint írják, az október 18-i koncertre a jegyeket június 13-án, pénteken 13 órától kezdik árusítani, ám az már most látszik, hogy résen kell lennie annak, aki nem szeretné kihagyni a show-t.

Szombathelyen tartott közönségtalálkozót Azahriah

Mint az ismeretes, visszavonulása után tavaly novemberben tartott közönségtalálkozót Szombathelyen Azahriah. A vasi vármegyeszékhelyen is bemutatták a Mi vagyunk Azahriah című új filmet, amelynek kapcsán a zenész és a stábja személyesen is találkozott a közönséggel. Ott voltunk a várakozástól kezdve a közönségtalálkozó végéig, amikor még a menedzserével is beszélhettünk.