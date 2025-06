Megtudtuk, hol tölti a nyarat Bajner Dóra

A szombathelyi modell, Bajner Dóra sok helyen megfordult már a világban. Szép emlékek számára a gyermekkori, családi nyaralások is - az idei nyár nagy részét Görögországban, Kréta szigetén, öccsénél tölti.

Bajner Dóra szereti a szabadban tölti idejét.

Fotó: Bajner Dóra Instagram-oldala

- Gyermekkoromban szüleimmel és öcsémmel, valamint bátyámmal leggyakrabban a Balatonra, illetve Horvátországba jártunk nyaralni - mondta Bajner Dóra. - A Balcsin mindig máshová mentünk, más helyeket fedztünk fel - nagyon élveztem a családi nyaralásokat.

Ha kedvenc országot kellene említenem, akkor kettőt is mondanék: Mexikót és Dél-Afrikát. Utóbbi helyen él a bátyám, már csak ezért is többször jártam ott.

Idén nyáron viszont öcsémhez, a görögországi Krétán futballozó Bálinthoz készülök kimenni pár hétre. Télen már jártam ott, nagyon megtetszett a sziget, élveztem a feelingjét, nyáron pedig ugye még több turista lesz, még jobban nyüzsög majd Kréta. Ráadásul úgymond két legyet üthetek egy csapásra, hiszen hosszú idő után újra találkozhatok öcsémmel is. Görögország mellett Budapesten is sokfelé eljárok - mint ahogy eddig is eljártam. A Margitszigetet nagyon szeretem, szeretek a szabadban sétálni, sportolni - szeretem a mozgást és a természetet. És nyáron hazamegyek szülővárosomba, Szombathelyre is, több kedvenc helyem is van, az egyik ilyen a Csónákózó-tó.

Bajner Dóra: odafigyelek a bőrömre

A nyarak viszont már nem olyanok, mint régen, kis túlzással "gyilkos" hőséget élünk át.

- Mindig is bírtam a meleget, szerettem napozni, viszont korábban volt egy bőrproblémám - amiből szerencsére nem lett komoly baj. Azóta jobban figyelek magamra, kevesebbet fekszem ki a napra, alaposan bekenem magamat, odafigyelek a bőrömre. Hogy megnéznek-e a férfiak a strandon? Igen, de az utcán is... Szóval már megszoktam.