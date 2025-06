Kincsvadászok VIP: ismét sztárok kincsei kerültek kalapács alá

A TV2 Kincsvadászok VIP című műsora ezúttal igazán színes válogatást hozott – régi tárgyak mögé rejtett történetekkel és sokszor meglepő fordulatokkal. Volt, aki a múlt egy darabjától szeretett volna megválni, más pedig a szívére hallgatott és haza vitte a hozott kincset.

Kincsvadászok VIP: Geszler Dorottya állólámpája megrázó élményt okozott Nagyházi Lőrincnek

Forrás: BorsOnline/TV2

A Kincsvadászok VIP adásában ezúttal egy áramütés, egy boston terrier és egy Atlasz-szobor is főszerepet kapott

Király Linda egy artdeco stílusú ezüst teáskannával - és pénzügyi tanácsadójával, Brooklynnal, a boston terrierrel - érkezett a Kincsvadászok elé. Bár eredetileg 300 ezer forintot remélt a kannáért, végül Fertőszögi Péter 130 ezer forintot ajánlott, az összeget pedig egy állatmenhely kapja meg.

Egy retró, iparművészeti állólámpát hozott a stúdióba Geszler Dorottya pilates oktató és tartalomgyártó. Lámpát kapcsolt volna, helyette áramot kapott – Nagyházi Lőrinc szó szerint rázós helyzetbe került a tárgy megvizsgálásakor. Az álomárként megjelölt 60 ezer forintnál jóval magasabb összeget, 100 ezret kapott érte - Fertőszögi Pétertől.

Egy kínai kézmosót kínált eladásra Visváder Tamás, amely egykor Andy Vajna előszobáját díszítette. Bár a tál már átesett egy javításon, az ismert származás némileg ellensúlyozta az értékcsökkenést. Molnár Viktor 100 ezer forintos ajánlatát követően végül 120 ezerben egyeztek meg – a pénzt Tamás egy kerekesszékes kézilabdacsapat rámpás kisbuszának megvásárlásához ajánlja fel.

Egy festménnyel érkezett a műsorba Sztárek Andrea színésznő, amelyet Deliné Bacher Rózsi, a szakértők által kevésbé ismert alkotó festett. Bár Andrea 300–500 ezer forint közötti értéket remélt, a becsüs legfeljebb 150 ezret látott benne. Végül Fejes Tamás 100 ezer forintos ajánlatát méltatlannak érezte, így a kép nála maradt:

Csalódott nem vagyok, mert tulajdonképpen úgy jöttem el, hogy szinte biztos, hogy haza fogom vinni. Akár hihetem azt is, hogy én ezt bevonzottam, hogy ez így legyen, mert olyan nagyon nem akartam tőle megválni

- fogalmazott a színésznő.

Egy 20. századi Atlasz-szobrot hozott el Hevesi Tamás, ami felé felesége, Hevesi Kriszta és maga is erős érzelmi kötődést ápol. Mint mesélte, sok erőt merítettek belőle az évek során, ezért most úgy döntöttek, hogy továbbadják másnak, hogy neki is segítsen. A szoborra 180 ezer forintot ajánlott Molnár Viktor – többet is, mint az eredetileg várt 150 ezer –, az összeget pedig egy nehéz helyzetű rajongó család kapja meg.