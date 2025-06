Miért éri meg indulni a Miss Universe Hungary versenyen? – Dr. Kenéz Nóra válaszolt

„A jelentkezéssel csak nyertem” – fogalmazott a TV2 Értékteremtők című műsorában a gyönyörű gyógyszerész, aki 2024-ben képviselte hazánkat a világversenyen Mexikóban. Tapasztalatairól, élményeiről lapunknak többször is mesélt már, sőt, az esküvője kulisszái mögé is bepillantást engedett. Most pedig már utódját keresi – három hónap múlva ő adja majd át a koronát annak a hölgynek, aki idén elnyeri a Miss Universe Hungary címet.

A szépséges dr. Kenéz Nóra, a 2024-es Miss Universe Hungary győztese

Forrás: © Instagram

A vasi Miss Universe

Hétvégén tartották a Miss Universe Hungary szezonnyitó partyját, amin természetesen a vasi szépségkirálynő is részt vett.

"Hihetetlen, hogy megkezdtük a 2025-ös szezont és 3 nap múlva már tudnak jelentkezni a lányok, akik közül egy szerencsés hölgynek át fogom adni a koronámat három hónap múlva. Nagyon várom, hogy megismerhessem a szerencsés hölgyet, aki az utódomként Bangkokba utazik majd a világversenyre.” – írta közösségi oldalán.

Dr. Kenéz Nóra hangsúlyozta: a szépségverseny messze nem csak a külsőségekről szól, számára mindig a belső értékek, a tanulás, a szorgalom és a hiteles értékrend volt a legfontosabb.

Gyógyszerészként fontos volt számomra, hogy a verseny mögött valódi értékek álljanak – számomra garanciát jelentett, hogy egy egészségügyi alapítvány volt a fő támogató. Ez azt mutatta, hogy a szervezők nemcsak a szépséget, hanem az értéket is keresik – mondta a TV2 műsorában.

Szeretné, ha a történetével más fiatal lányokat is arra ösztönözhetne: vegyék komolyan a tanulást, az önfejlesztést és az értékrend építését is.

Holnap indul a jelentkezés – bárki lehet királynő

A versenyre holnaptól lehet jelentkezni. A feltételek között szerepel, hogy a jelentkező nőként legyen elismerve Magyarországon, betöltötte a 18. életévét, magyar állampolgár, és legalább fél éve hazánkban él elsődleges lakóhelyként. Magasságra, súlyra, családi állapotra nincs megkötés – jelentkezhetnek hajadonok, házasok és édesanyák is.

Idén is nyitva áll az út mindenki előtt – és ki tudja, lehet, hogy újra egy vasi győztest köszönthetünk!