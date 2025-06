Tücsi üzenete Parajdról: „Ne hagyjuk, hogy ez a hely eltűnjön”

Még mindig küzdenek az árral Parajdon, ahol a közelmúltban egy heves esőzés miatt elöntötte a víz a híres sóbányát, több hatalmas termet is elárasztva. Vasárnap készült el az első fotósorozat, amely megmutatta a tragédia súlyosságát. Tücsi (Aryee Claudia) is megdöbbent a híreken, hiszen a település mindig is különleges helyet foglalt el a szívében, ahogy erdélyi párja, "Sofi" (Sofron István jégkorongozó) számára is.

Tücsi arra kér mindenkit, ne hagyja magára Parajdot

Forrás: Facebook/

Tücsi most Instagram-posztban kért mindenkit, hogy ne hagyják magukra a parajdiakat, és segítsék a turizmus újraindulását.

Ne hagyjuk őket magukra! Ne mondj le a nyaralásodról. Ne keress más úticélt. Menj Parajdra – legalább egy hétvégére. Aludj ott. Egyél ott. Vásárolj ott. Mondj egy jó szót. Ne hagyjuk, hogy ez a hely eltűnjön. Ne hagyjuk, hogy azok, akik a sóbánya köré építették az életüket, magukra maradjanak. Mi biztosan megyünk idén is! Csodák pedig léteznek, Parajdnak is sikerülni fog ez a csoda.

Parajd nemcsak egy hely Erdélyben, hanem egy életforma és sok ember álma – most pedig mindannyiunk felelőssége, hogy ne hagyjuk, hogy elvesszen. Ahogy Tücsi is mondja, „csodák léteznek” – és Parajd számára is van remény a megújulásra.

Tücsi teljes posztja itt olvasható: