Félidejében a Bükfürdő Live - Négynapos fesztivál helyszíne a Termál tér

Fenyő Miklós és a Neoton Sztárjai képviselik a minőségi retró vonalat, a Wellhello, a Budapest Bár és a 4S Street a fiatalok zenei igényét szolgálja ki, míg Gájer Bálint és Bereczki Zoltán ugyancsak a minőségi szórakoztatás garanciái – így állt össze az idén már négynapos Bükfürdő Live Weekend július 30. és augusztus 2. között.

Bükfürdő Live: a rockot játszó Silent Support formáció is fellépett

A fesztivál a családi szórakoztatást tűzte ki célul, ennek része a stand up műfaja, amelynek jeles képviselői a koncertek között adnak programot a Weekenden: Elek Péter, Fehér Boldizsár és Lovász László is fellép Bükfürdőn. „Mínusz első” napot is tartanak idén: július 29-én Kalap Jakab érkezik a legifjabbak szórakoztatására, ez, a „nyári gyereknap” ingyenes, ahogy a Weekend kivételével Live-sorozat többi programja is.

Májusban kezdődtek a rendezvények, amelyek teret adnak helyi és környékbeli fellépőknek, mint a Répcementi Férfikar, a Poppies énekegyüttes és Csepreg Város Fúvószenekara. A komolyzenét szombathelyi formációk biztosítják a vasárnapokra: a Berki vonósnégyes és a Mirage Salon Quartett is rendszeres fellépő.

Fiatal tehetségek felfedezése sem váratott sokat magára: a Bükfürdő Live második szezonjának visszatérő zenekara a kőszegi, bluest és rockot játszó Silent Support formáció.

Bükfürdő Live - Új helyszín

A teljes nyarat magában foglaló programsorozatba idén a művelődési ház, az Átrium, a Termál tér mellett új helyszínként a városháza auláját is bevonják. Az elmúlt hetekben több tartalmas beszélgetést tartottak itt. Vendég volt a Bagossy Brothers Company zenekar muzsikusai, valamint Törőcsik Franciska is.