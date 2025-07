Lemondott a vezérigazgató, akit a koncert csókkamerája buktatott le kolléganőjével andalogva

Közleményt adott ki az amerikai Astronomert cég, miután vírusként járta be az internetet a vezérigazgatóról készült kínos felvétel, amelyen épp egy Coldplay koncerten a HR vezető hölgyet ölelgetni, mondani sem kell, mindketten házasok. Amerikában különösen népszerű a sporteseményeken, koncerteken az úgy nevezett "kiss cam", azaz csókkamera. A közönség szórakoztatására szolgáló attrakció lényege, hogy a koncert alatt, vagy a meccsek félidejében a stadion operatőrei párokat keresnek a nézőtéren, akiket aztán kivetítenek a képernyőkre, ekkor pedig jobb esetben csattan egy csók. Rosszabb esetben pedig az történik, ami a Coldplay július 16‑i, massachusettsi koncertjén.

Coldplay koncert lebukás: milliós megtekintés, dolgozik a mémgyár

Forrás: Top Music Universe Facebook-oldala

A BBC most arról ír, az Astronomer közleményt adott ki Andy Byron CEO, azaz vezérigazgató lemondásáról a Coldplay koncert lebukása után.

Andy Byron benyújtotta lemondását, amit az igazgatótanács elfogadott.

- olvasható a szűkszavú közleményben.

A Coldplay zenéjére átölelve ringatozó páros egyébként Andy Byron az Astronomer egyébként házas vezérigazgatója és Kristin Cabot a vállalat HR vezetője volt, aki szintén házas, nem meglepő tehát, hogy amikor rájuk irányították a csókkamerát, kétségbeesve elbújtak előle.

A cég szombati közleményében így fogalmazott:

Ahogy korábban is jeleztük, az Astronomer továbbra is elkötelezett azok mellett az értékek és vállalati kultúra mellett, amelyek alapításunk óta vezérelnek bennünket. Vezetőinktől elvárjuk, hogy példát mutassanak viselkedésben és felelősségvállalásban is – ez a szint a közelmúltban sajnos nem teljesült.

A New York-i székhelyű vállalat hozzátette, hogy megkezdik az új vezérigazgató keresését, addig pedig a termékfejlesztési vezető tölti be az ügyvezetői posztot ideiglenesen. A Magyar Nemzet arról ír, Byron 2023 óta az Astronomer vezérigazgatója és 2024-ben vette fel Kristin Cabotot HR-vezetőnek. Az esetre Andy Byron felesége, Meg Kerrigan is reagált a történetekre. Letörölte második vezetéknevét, a Byront is Facebook-profilájról, és már csak leánykori nevét használja. Idővel Kerrigan felfüggesztette profilját is a sok komment miatt. Időközben egy kép is előkerült, amelyen a HR vezető Krisin Cabot férje, Andrew Cabot is szerepel. A férfi egyébként szintúgy CEO, a Privateer Rum vezérigazgatója.