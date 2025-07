Danics Dóra terápiás kutyává képzi kedvencét – demens időseknek fog segíteni

Danics Dóra, az X-Faktor egykori győztese, most újabb szívhez szóló fejezetet nyitott az életében – ezúttal nemcsak a zene, hanem a segítés került a középpontba. Dóra ugyanis imádott kutyusával, Pipivel elkezdett egy terápiás- és tanítókutya-képzést, amellyel nem kisebb célja van, mint más emberek életét jobbá tenni – különösen az idősekét.

Danics Dóra, Pipi és nagymamája.

Fotó: Danics Dóra / Forrás: Danics Dóra

Danics Dóra és Pipi együtt tanulnak, együtt segítenek

A terápiás kutyaképzés már javában zajlik, és Dóra lelkesedése minden szavában érződik. Elmondása szerint Pipi nemcsak családtag, hanem társ, aki valóban képes nyugalmat, figyelmet és szeretetet adni – különösen azoknak, akik ezt a legjobban megérdemlik.

„Az én nagymamám demens, és a saját szememmel látom, milyen elképesztő pozitív hatással van rá Pipi jelenléte. Megnyugszik tőle, kinyílik, mosolyog. Innen jött az ötlet, hogy komolyabban is foglalkozzak ezzel. Ha a kutyám ilyen hatással van rá, miért ne tudna másokon is segíteni?” – mesélte Dóra.

Kutyaterápia demens időseknek: szívből jövő küldetés

Az egyik fő cél, hogy a jövőben Pipivel nagymamám idősek otthonába látogassanak el, és ott tartsanak kutyás terápiás alkalmakat – különösen demenciával élő időseknek. A kutyák jelenléte ugyanis nemcsak örömforrás: csökkenti a szorongást, javítja a kommunikációs készségeket és segíthet a memória aktivizálásában is. Pipin keresztül Dóra most nemcsak énekesként, hanem érzékeny segítőként is új oldalát mutatja meg.

Mi is az a tanító/terápiás kutya?

A tanító- vagy terápiás kutyák speciálisan képzett, kiegyensúlyozott, barátságos kutyák, akik gazdájukkal együtt különböző csoportokban – idősek otthonában, iskolákban, kórházakban – segítenek. Jelenlétük fejleszti az érzelmi intelligenciát, csökkenti a stresszt, és támogatja a lelki egyensúlyt.

Danics Dóra és Pipi példája azt mutatja: a szeretet és az elkötelezettség valóban képes változást hozni – nemcsak egy családban, hanem mások életében is.