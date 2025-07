Fotókon az elmúlt évek legnagyobb Delta-bulijai - Te is ott voltál?

Ha akad zenekar, amely egész biztosan nem okoz csalódást közönségének, akkor az a Delta. Az 1996-ban, a zalai Söjtörön alakult formáció rendszeres vendég Vasban is, és mindig hozzák a papírformát, hatalmas bulit csinálnak. Összeállításunkban korábbi Delta-bulik galériáiból szemezgettünk Balogunyomból, Vasszécsenyből, Szombathelyről és Magyarszecsődről. Ha te is rendszeres vendég vagy a Delta-bulikban, nézd meg galériánkat, hátha fotósunk téged is lencsevégre kapott!