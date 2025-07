Új hírek érkeztek az Elefánt zenekar frontemberének állapotáról - videóban üzent Szendrői Csaba

Egy hónapja jelentette be az Elefánt zenekar közösségi oldalán a szomorú hírt: frontemberük, Szendrői Csaba kórházba került. A zenekar emiatt több koncertet is lemondott a nyári szezonban. Azóta kiderült: mélyvénás trombózis miatt kezelik a népszerű együttes tagját, aki most videóban üzent a követőinek állapotáról.

Elefánt koncert Szombathelyen.

Forrás: Elefánt zenekar

Az Elefánt hamarosan újra színpadon

Mint elmondta: utolsó kontrollján kiderült, hogy hat hétig tart még a kezelése, tehát ennyi idő múlva koncertezhetnek újra - ami azt jelenti, hogy a fesztiválszezon végén még találkozhatnak velük a rajongók. Szendrői addig is csinálja tovább a rehabilitációt, erősödik, elkezdi a terheléses edzéseket és úszást - és lassan visszatér a színpadra is.

Legkorábban a Szegedi Ifjúsági Napokon, augusztus 30-án találkozhat velük a közönség, szeptemberben megfordulnak még Balatonakarattyán, Tállyán, Debrecenben és Pécsett is, október 4-én pedig gigabulira készülnek a Budapest Parkban.