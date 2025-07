Isten éltesse! 6 órája

Hide the Pain Harold 80 éves lett – így ünnepelt a világhírű mémarc

Arató András 80 éves lett, tortával és gyertyával ünnepelt. Hide the Pain Harold most is mosolyog – ahogy csak ő tud.

80 éves lett Hide the Pain Harold Forrás: Facebook/Hide th Pain Harold

Hide the Pain Harold, azaz Arató András, 80 éves lett. A mosolygós, de fájdalmat sejtető arckifejezéséről elhíresült magyar nyugdíjas születésnapja alkalmából posztolt az Instagramra: torták mögött áll, rajta számgyertyák égnek, ő pedig épp a „Boldog születésnapot” dallamára fújja el őket. A videóban – akárcsak az ikonikus mémeken – ott a visszafogott mosoly, a jól ismert tekintet. 80 éves lett Hide the Pain Harold

Forrás: Facebook/Hide th Pain Harold Boldog születésnapot, Hide the Pain Harold! Arató András Kőszegen született, eredetileg villamosmérnök, nyugdíjazása után lett a világ egyik legismertebb arca, miután egy stockfotózáson készült képeiből mémek születtek. Az internet népe hamar elnevezte Hide the Pain Haroldnak – aki mintha mosolyogna, de közben belül szenvedne. Azóta több reklámban, interjúban és mémes rendezvényen is szerepelt, és világszerte rajonganak érte. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hide the Pain Harold (@painharold) által megosztott bejegyzés

