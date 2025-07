Jennifer Lopez Budapesten: fehér rózsák, szobabicikli és egy magyar Michelin-csodafogás!

Nézd meg a videót és az 5 legfurcsább kérését

Fehér rózsák, illatos gyertyák, egy külön helyiség a parfümöknek, és most már magyar gourmet ételek is – Jennifer Lopez világturnéja nem csak látványos, hanem nagyon is tudatosan felépített.

A backstage-ben minden apró részlet azt szolgálja, hogy a lehető legjobb formáját hozza a színpadon.