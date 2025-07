Erre számíthat a közönség Jennifer Lopez koncertjén, az énekes vasi vízzel oltja szomját

Arra még sosem volt példa, hogy Jennifer Lopez Magyarországon lépjen fel, de most ennek is eljött az ideje, sőt már csak egyet kell aludni a nagy napig. Természetesen mindenki alig várja, hogy az énekesnő berúgja az MVM Dome ajtaját, meg is mutatjuk, mi mindenre számíthatnak a rajongók - írja a Bors.

Jennifer Lopez vasi vizet fogyaszt majd

Mint ahogy arra sem nagyon volt példa, hogy egy világsztár vasi vizet fogyasszon. Pedig Jennfier Lopez esetében ez lesz! A szervezők semmit nem bíznak a véletlenre, a budapesti koncertjére prémium minőségű ivóvizet is kap, méghozzá vármegyénkből, a horvátzsidányi Chernel forrásból. A popsztár és csapata közel 300 literrel rendelt a horvátzsidányi forrásvízből az öltözőkbe.

Jennifer Lopez lehidalt

Az énekesnő péntek este még a mesés Tenerifén lépett fel, a magyar koncert utáni napon pedig már Lucca városában, Olaszországban áll színpadra. Így sajnos a rajongóknak nem igazán lesz lehetősége elcsípni őt a városban.

A további érdekességekért kattintson IDE>>