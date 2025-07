Személyesen is találkozott Jennifer Lopezzel a magyar híresség - fotó

Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, Jennifer Lopez vasárnap először adott koncertet Budapesten, az MVM Dome-ban, ami elképesztő sikert aratott, csak úgy szikrázott az énekesnő a színpadon. Némileg volt vasi vonatkozása is koncertnek, ugyanis arról is írtunk, hogy Jennifel Lopez Chernel vizet kért az öltözőjébe, ami történetesen Horvátzsidányból származik. Kiderült, a Green Stage Production kereste meg azzal, hogy szeretnék kivinni Madridba egy vaktesztre a Chernel forrásvizüket, mivel előttük már ismertek voltak az annak idején Mária Terézia által is igen kedvelt forrásvíz kiváló tulajdonságai, miszerint a termék kivételesen magas minőségi előírásoknak felel meg, meghaladva az ivóvízre és emberi fogyasztásra vonatkozó hagyományos biztonsági követelményeket is. Tegnap portálunk munkatársa is megkóstolta a híres vizet, amiről videót is készítettünk.

Jennifer Lopez a budapesti koncerten

Fotó: Csudai Sándor / Forrás: Origo

Jennifer Lopez és Köllő Babett nagy találkozása

A világsztár budapesti fellépése - érthetően - a magyar celebvilágot is alaposan megmozgatta. Sorra jelentkeztek be ismert emberek a koncertről, de alighanem Köllő Babett volt a legszerencsésebb, ugyanis ő még találkozhatott is JLO-val. Élményeit hivatalos közösségi oldalán is megosztotta követőivel. A bejegyzéséhez egy közös fotót is mellékelt.

Még mindig alig hiszem el… Találkoztam Jennifer Lopezzel! Megtiszteltetés volt egy ilyen ikonikus nővel személyesen találkozni,kezet fogni,beszélni. Jennifer nemcsak tehetséges és gyönyörű, de olyan kisugárzása van, ami teljesen magával ragadó. Ő valóban élő bizonyítéka annak, hogy a kor csak egy szám – karizma, erő és stílus nem ismer határokat. Varázslatos egyéniség, inspiráló találkozás

- fogalmazott bejegyzésében Köllő Babett.