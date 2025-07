Kocsis Korinna idén a háttérből támogatta a szépségeket

Kocsis Korinna, a vasi szépségkirálynő közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a The Best Model Of Hungary idei döntőjéről. Mint írta: „Tegnap este lezajlott a The Best Model Of Hungary döntője. Sajnos idén a lányok felkészítésében nem tudtam részt venni, így csak zsűritagkènt a vègeredményt láthattam. Hatalmas munka volt benne mindenki részéről. Szívből gratulálok az összes lánynak!” – fogalmazott Korinna, aki korábban többször is mentorként segítette a versenyzőket.

Forrás: Facebook/Kocsis Korinna

Kocsis Korinna idén zsűritagként tért vissza a The Best Model Of Hungary döntőjére

A 2025-ös döntőt július 16-án tartották, egy igazán különleges helyszínen: a budapesti Millennium Kávéház és Étterem zöldellő kerthelyiségében. Az este végén a kiskőrösi származású Csipak Zsuzsanna lett az év legjobb modellje.

Kocsis Korinna közösségi oldalán így összegezte a szépségverseny történéseit:

A rendezvény a magyar modellvilág egyik fontos állomása, ahol sok fiatal tehetség kap lehetőséget a bemutatkozásra.