Jákfáról a világ kifutójára – Kocsis Korinna 2008 óta töretlenül hódít – Sok, sok fotót mutatunk

Megvolt a The Best Model Of Hungary döntője. Sajnos idén a lányok felkészítésében nem tudtam részt venni, így csak zsűritagként a végeredményt láthattam. Hatalmas munka volt benne mindenki részéről. Szívből gratulálok az összes lánynak! - írta közösségi oldalán Kocsis Korinna. A jákfai születésű szépség minden bizonnyal számos jó tanácsot tudott volna mondani az induló lányoknak.

2008-ban Kocsis Korinna lett Vas megye szépe, később Európa legszebbjének választották

Kocsis Korinna maga is tündöklő modellpályát tudhat maga mögött.

Kocsis Korinna számos szépségversenyen szerepelt már, és ért el komoly sikereket. A gyönyörű jákfai lány első megmérettetése a Vas Népe által megszervezett Vas megye szépe verseny volt, melyet 2008-ban, mindössze 17 évesen meg is nyert. Egy évvel később, 2009-ben őt választották Miss Earth Hungary-nak, majd 2013-ban jelentkezett a Szépségkirálynő című műsorba, ahol közönségdíjas lett, és megnyerte a Miss nternational címet, amiről azonban lemondott.