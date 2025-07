Nem találnád ki, mennyit keres a TikTok milliós nézettségű magyar órás influenszere

Egy átverésből indult, mára az egyik legnagyobb magyar csatornává nőtte ki magát Lakatos Zsolt TikTok oldala. A "Beszéljünk órákról" című sorozatának videói hétről hétre milliós nézettségeket produkál, ez azt jelenti, hogy többen nézik őt, mint az esti híradót a tévében. Az órás influenszerrel most a Forbes készített interjút.

Fotó: Sebestyén László / Forrás: Forbes

Lakatos Zsolt más irányból közelítette meg a tartalomgyártást

Zsolt kereskedő is. Mint a Forbesnak mondja, szerinte a kapcsolati háló a legfontosabb, eladói és vevői oldalon is. Az óraüzletek Budapesten főként különböző éttermekben és óraszervízekben zajlanak. Sokszor a kereskedők egymás között üzletelnek, nem keresnek sokat, egy 18 ezer eurós órán keresnek ezer eurót, de azt viszont gyorsan. Zsolt más irányból közelített a tartalomgyártáshoz is, mint az amerikai órákkal foglalkozó influenszerek. Ő nem vesz, vagy elad, hanem mesél az órákról, valamint sok kérés érkezik hozzá azzal kapcsolatban is, hogy egy-egy híresség milyen órát visel egy megjelent fényképen. Sorozata, a Beszéljünk órákról eleinte nem volt nagy siker a YouTube-on. A fordulópont számára a TikTok volt 2021-ben.

