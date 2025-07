Ónodi Esztert teljesen lenyűgözte Bükfürdő - fotók

Mint arról több ízben is beszámoltunk, a magyar hírességek is előszeretettel pihennek Vas vármegye valamelyik fürdővárosában. Ezúttal a népszerű színésznő, Ónodi Eszter választotta Bükfürdő egyik szállodáját, hogy kipihenje a munka okozta fáradalmakat. Hivatalos Instagram-oldalán nem gyözött áradozni a büki kikapcsolódásáról, bejegyzésében hosszan taglalta élményeit. Ráadásul a végén azt is megjegyezi, hogy visszatér majd, ugyanis a golfozás már nem fért bele az időbe, de azt is ki szeretné próbálni. A néhány napos vasi vakációjáról több fotót is megosztott követőivel.