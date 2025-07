Újabb Opitz Barbi fotó készült Sárváron, egy különösen otthonos helyen

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az X-Faktor egykori győztesét, Opitz Barbi Sárváron kapták lencsevégre egy édességüzletben, ahová benézett.

Opitz Barbi még Sárváron.

Fotó: Huszár Gábor / Forrás: MW/archív

Opitz Barbi a sárári fogadóban

Nem sokkal később ismét Sárváron bukkant fel a Tinódi Fogadóban, ahol igazán otthon érezte magát, ugyanis nem csak az énekesnőnek, de a fogadónak is a zene a mindene. Ráadásul a most zajló Nádasdy Történelmi Fesztiválra is jó kis felkészülést adnak a fogadó finomabbnál finomabb fogásai.