Így zúgott el a sötétség hercege – Ozzy Osbourne emlékére

Július 22-én meghalt Ozzy Osbourne, a heavy metal egyik legnagyobb alakja, a Black Sabbath frontembere, akit a világ a sötétség hercegeként ismert. Ozzy Osbourne élete a túlélés, a lázadás és a zene iránti szenvedély története volt – egészen a végsőkig.

Ozzy Osbourne halála előtt alig két héttel adott búcsúkoncertet a Black Sabbath-tal.

Fotó: Black Sabbath

Forrás: Facebook/Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne - a kezdetek: Birmingham szegénységéből a színpadra

Ozzy Osbourne, polgári nevén John Michael Osbourne, 1948-ban született Birmingham munkásnegyedében, egy hatgyermekes családban. Diszlexiája és a szegénység korán kisiklatta iskolai karrierjét, fiatalkori útkeresései során még börtönbe is került, de már kamaszkorában érezni lehetett, hogy valami különleges lakozik benne. A Beatles és Elvis Presley zenéje inspirálta, majd a 70-es évek elején a Black Sabbath megalakításával olyan műfajt teremtett, amely örökre megváltoztatta a zene történetét.

A heavy metal úttörője és botrányhőse

A metál műfaj egyik úttörőjeként Ozzy sosem félt a sötétségtől – épp ellenkezőleg, otthon érezte magát benne. Hangja, megjelenése és színpadi jelenléte egyaránt ikonikus volt. A zenéjén túl botrányairól, drog- és alkoholfüggőségéről is hírhedtté vált, de minden hibája ellenére – vagy épp azokkal együtt – vált igazi legendává. Ő volt az, aki egy denevér fejét harapta le koncert közben, és ő volt az is, aki fáradhatatlanul koncertezett még akkor is, amikor teste már nem bírta tovább.

Betegség, balesetek és a küzdelmek évei

Az utóbbi években Ozzy Osbourne egészsége fokozatosan romlott. 2020-ban Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, de már korábban is több súlyos sérülést szenvedett: motorbalesetek, csonttörések, műtétek és véget nem érő rehabilitációs kezelések jellemezték utolsó évtizedét. Mindezek ellenére még mindig zenélt, stúdiózott, és közreműködött olyan sztárokkal, mint Elton John vagy Slash.

Egy utolsó fellépés – és a csend

Ozzy Osbourne 2025. július 5-én, halála előtt alig két héttel, még egyszer fellépett a Black Sabbath eredeti felállásával a birminghami Villa Park stadionban – mintha csak meg akarta volna mutatni: „még mindig itt vagyok”. A koncert után csend következett. A zenész Buckinghamshire-ben, családja körében hunyt el. Felesége, Sharon Osbourne, valamint gyerekei, Jack, Aimee és Kelly Osbourne végig mellette voltak.