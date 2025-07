Sear Bliss relikvia kerül kalapács alá Vilike gyógyulásáért

Ahogy arról korábban írtunk, augusztus 1–2. között a jánossomorjai Hengermalom területén rendezik meg a Rock Aid Festet - a jótékonysági koncerten egy beteg kisfiú, Vilike gyógyulását támogatják. A kétnapos eseményen a hazai rockszíntér számos ismert zenekara lép fel – köztük több vasi együttes is, akik zenéjükkel és szerepvállalásukkal is a jó ügy mellé álltak. A fellépők sorában ott van a magyar black metál szombathelyi legendája, a Sear Bliss is.

Kalapács alatt a Sear Bliss relikvia

Forrás: Facebook/Sear Bliss

A zenekar most egy jótékonysági árveréssel is szeretne segíteni a kisfiún. A közösségi oldalukon megosztott bejegyzésből kiderül, egy igazi relikviát ajánlott fel Szűcs Gergely, a zenekar korai időszakának meghatározó trombitása. A felajánlott tárgy nem más, mint egy 1994-es Sear Bliss póló, még abból a szériából, amit a zenekar bármiféle hangzóanyag elkészítése előtt rendelt. Ezen mintájú pólókból mindössze 10 darab készült, a poszt szerint pedig ez az egyetlen megmaradt példány.

Sear Bliss történelmet vásárolhat egy segítőszándékú rajongó

A pólónak nem ez az egyetlen különlegessége, egy másik, a zenekar történelmét tekintve meghatározó esemény miatt is érték: a trombitás ebben lépett színpadra a Sear Bliss legelső koncertjén, 1995. augusztus 5-én, a hírhedt budapesti Fekete Lyukban. A relikviára augusztus 1-ig lehet licitálni.