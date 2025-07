Sejtelmes üzenetet küldött Tücsi, meglepő posztot tett közzé a vasi sztáranyuka

Gyakran vidám és családi tartalmakkal szórakoztatja rajongóit közösségi oldalán a vasi sztáranyuka, Tücsi. Friss posztjában azonban nagyon más hangot ütött meg - szúrta ki az Origo. A szépséges sztár hangot adott annak, milyen történet rejlik egy erős nő mögött.

A népszerű vasi származású műsorvezetőnő, Tücsi Instagram-oldalán személyes hangvételű gondolatot posztolt

Forrás: MW/archív

Tücsi történetéről mesélt

A népszerű vasi származású műsorvezetőnő Instagram-oldalán személyes hangvételű gondolatot posztolt, amely sok követőjét megérintette. Gyakran láthatjuk őt tündéri kislányával, Narával boldog pillanatokban, de ez a poszt most nagyon másról szólt.

Minden erős nő mögött ott van egy történet, ami nem hagyott neki más választást… … mögöttem is…

– írja Tücsi.

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Balatonnál pihentek

Legutóbb akkor írtunk a vasi származású sztáranyukáról, amikor összegyűjtöttük, hogy hol pihennek idén nyáron a vasi hírességek. Tücsi idén nyáron is igyekezett egyensúlyt tartani a munka és a pihenés között. Vállalkozása mellett továbbra is aktívan építi közösségi jelenlétét, és posztjai alapján nemcsak a munka, hanem a család is fontos szerepet kap a nyári napokban. A Balaton környékén készült bejegyzései sokak szívét megdobogtatták – főleg az a videó, ahol kislánya a hajóból ugrál a vízbe. A játékos pillanatok, a napsütés és a balatoni táj mindenkit mosolyra késztet, aki rápillant a képeikre. Tücsi jól példázza, hogy nem kell messzire menni ahhoz, hogy kikapcsolódjunk: néha elég a balatoni vízpart, egy hajó és a család.