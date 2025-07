Itt vannak a fotók Vajna Tímea kislányáról: Hailey egy tündér

Kandász Andrea jelentette be a Mokkában két hete, hogy megszületett Vajna Tímea kislánya. Elárulta, a kismama és a kis Hailey is jól vannak. A boldog kismama, aki saját bevallása szerint még mindig lábadozik a császármetszés után, most közösségi oldalán osztott meg az első babafotókat. Hailey fotói csodásak.

Vajna Tímea megmutatta kislánya első fotóit

Vajna Tímea kislány a Hailey nevet kapta: itt vannak az első fotók

A friss fotókon látszik mekkora a család boldogsága és az is kiderül, hogy Hailey csodaszép kislány .

Még mindig nem tudom felfogni, hogy annyi megpróbáltatás után végre sikerült ez a két kis tündér. A császármetszés óta most kezdtem csak jobban lenni.

- írta a közösségi oldalán Vajna Tímea. A gyermekágyas időszak nehéz számára és a szoptatás is fájdalmas, de már úgy érzi, hogy kezdi visszaszerezni az erejét, ami attól megy egyre gyorsabban, hogy földöntúli boldogság számára, hogy végre anya lehet, ráadásul egy kisfiú és egy kislány boldog anyukája.

A családról készült fotókat és videókat ide kattintva Vajna Tímea Instagram oldalán lehet megnézni.