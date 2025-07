Vajna Tímea posztolt, most mindenki őt akarja látni Magyarországon

Kandász Andrea jelentette be a Mokkában még pénteken: megszületett Vajna Tímea kislánya. Elárulta, a kismama és a kis Hailey is jól vannak. A kismama most közösségi oldalán osztott meg egy fotót.

Pár napja született meg kislánya, most posztolt Vajna Tímea

Forrás: MW

Pár napja született meg kislánya, most posztolt Vajna Tímea

Sokan várták már, hogy mikor jelentkezik a kismama. A Ripost kiszúrta, nemrég egy posztja mellé azt írta:

I will show my baby girl..soon

Hamarosan tehát tele lesz Vajna Tímea közösségi oldala cuki babás fotókkal.

Vasárnap este is fotót osztott meg történetében Vajna Tímea, azonban még nem gyermekéről. Egy másik téma is lázban tartotta a hétvégén a magyarokat, vasárnap ugyanis Jennifer Lopez lépett fel Budapesten. Arról korábban írtunk, a világsztár vasi forrásvízzel oltotta szomját a koncert előtt és után. Noha a sztáranyuka Amerikában él, ő sem hagyta figyelmen kívül JLo magyarországi koncertjét. Egy 2019-es közös fotót osztott meg, amelyen Timi mellett Návai Anikó újságíró, valamint maga Jennifer Lopez látható a A Wall Street pillangói című film egyik eseményén.