Vasi sztárok, akikről nem is tudtad, hogy innen indultak – ismered őket?

A vasi sztárok között akadnak színészek, műsorvezetők, sportolók, zenészek és írók is – közös bennük, hogy Vas megyéből származnak, még ha országos ismertségük el is homályosította szülőföldjüket. Most összegyűjtöttünk néhány ismert nevet, akik Vas megyéből indultak, de talán már kevesen tartják őket „hazainak”.

Vasi sztárok: Tudta, hogy Diaz Körmendről származik?

Forrás: Facebook/DiazBeats

Vasi sztárok: tudtad, hogy ők is innen valók?

Charlie, azaz Horváth Károly, az örökifjú a rock-, jazz-, blues-, soul- és funkénekes is vasi gyökerekkel rendelkezik – Torony ondódi falurészén született, és legendás hangja generációkat ragadott magával.

Forrás: Facebook/Horváth Charlie hivatalos oldala

Rezes Judit Sárváron született, és az egyik legkiemelkedőbb színésznővé vált a Katona József Színház társulatában. Fanyar humora és komoly szerepei is emlékezetesek. Szabó Győző felesége.

Szily Nóra Szombathelyen látta meg a napvilágot. A népszerű újságíró, pszichológus és televíziós műsorvezető évtizedek óta a képernyő ismert arca.

Szántó Dániel, szintén szombathelyi születésű, napjaink egyik legsikeresebb magyar krimiszerzője. Könyvei rendre bestsellerek, nemrégiben az RTL-en futó Az Árulókban vált sokak kedvencévé.

Besenyei Péter, a műrepülés világbajnoka Körmenden született. Légibemutatói, rekordjai világszerte híressé tették.

Forrás: Career Brand Management/Origo

Bognár Szilvia népdalénekesnő finom, letisztult hangjával és egyedi stílusával tűnt ki – ő is Szombathelyen született, s ma már a hazai világzene kiemelkedő alakja.

Fekete Ernő a Katona József Színház oszlopos tagja, filmszerepeiből is ismert, mély, karakteres hangja szinkronként is sokak fülében ismerősen cseng – ő is szombathelyi születésű. A Hunyadi-sorozatban Cillei Ulrikot alakította.

Forrás: Facebook/Hunyadi, a sorozat

Hujber Ferenc, aki hosszú ideig a magyar színjátszás és bulvárélet egyik legismertebb arca volt, ugyancsak Szombathelyen született.

Forrás: vasmegye.hu

Diaz, azaz Csöndör László, a Wellhello egyik alapítója és producere Körmenden született. A modern popzene egyik legfontosabb hazai alakítója lett.

Rosta Sándor Celldömölk szülötte, aki az egyik legtöbbet szinkronizáló színész: több mint 2000 filmben szinkronizált.

Forrás: jegy.hu

Matyi és a Hegedűs zenekar mulatós slágereikkel szórakoztatják a közönséget – ők is Szombathelyről indultak, és mára országosan ismertek.