A Kísértés üzenete: Szép Tina sok sikert kívánt az újaknak

A TV2 A Kísértés című realityje egy olyan műsor, ahol a csábítás és hűség határvonalán táncolnak a szereplők – és ahol a tapasztalat aranyat ér. Augusztus 31-től újra indul a valóságshow - írta meg a BorsOnline. A műsorbanl négy párkapcsolatban élő férfi és 10-12 szingli nő költözik össze egy medencés villában. A cél: megőrizni a hűséget – vagy épp elcsábítani valakit. És bár a játék mindig más, egy dolog biztos: a kísértés sosem változik. Szép Tina pedig pontosan tudja, mit jelent ez.

A szombathelyi Szép Valentina A Kísértés előző évadában hódított

Forrás: Szép Valentina

A Kísértés – Szép Tina üzenete az új generációnak

Sok néző felfigyelt arra, amikor Szép Tina, az előző évad szombathelyi játékosa Instagram-sztoriban üzent a hamarosan beköltöző új csapatnak.

Hát sok sikert kedveseim! Alig várjuk!

– írta Instagram-sztorijában a valóságshow korábbi kedvence, aki saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent a csábítás villája.

Forrás: Instagram/_szeptina

Tina tavalyi szereplése emlékezetes volt: ő nemcsak a szépségével, de a játékban mutatott taktikai érzékkel is kitűnt a többiek közül. Most, egy évvel később, ugyan már nem áll a kamerák előtt, de mégis részese maradt a műsor világának. A követői jól tudják, mennyire fontos számára az élmény, amin átment – és most ezt a tapasztalatot adja tovább.