Világsztárok ha találkoznak: Fernando Alonso a kőszegi Arató Andrással pózol a Hungaroringen!

Mi is megírtuk: Arató András, vagy ahogy az egész világ ismeri, Hide the Pain Harold, szintén jelen volt a 40. Magyar Nagydíjon, és a Hungaroringen igazi sztárként fogadták. A mémek koronázatlan királyát a Forma–1-es paddockban ismerős arcok vették körül – nem is akárkik: a világhírű versenyzők sorra kértek vele közös fotót - például Alonso is.

Fernando Alonso és a kőszegi Arató András - azaz Hide the pain Harold

Forrás: F1 Facebook

Fernando Alonsoval is pózolt

A „vasi mémkirályt” a csapatok garázsai között sétálva szinte megrohamozták: sokan csak egy kézfogásra, mások egy közös szelfire vágytak.

A legemlékezetesebb pillanat kétségkívül az volt, amikor Fernando Alonso, a kétszeres világbajnok pilóta odalépett hozzá, kezet fogott vele – majd együtt pózoltak a kamerák előtt.

Amikor Alonsót megkérdezték, felismeri-e a magyar hírességet, gondolkodás nélkül vágta rá: „Persze, hogy ismerem!"

A Racing Bulls garázsánál készült videók tanúsága szerint Arató András egyértelműen a paddock egyik legnagyobb sztárja volt aznap – méltó módon képviselte Vas vármegyét a világsztárok között. Nem az első alkalom, hogy híres Forma-1-es pilótával kapják lencsevégre a híres kőszegit: tavaly a Szingapúri Nagydíjon Lando Norrissal futott össze, majd tett közzé egy közös fotót a találkozásról közösségi oldalán a mémlegenda.