Savaria karnevál: kiderült lesz-e standja Ambrus “Viszkis” Attilának

Eldőlt, hogy Ambrus “Viszkis” Attila idén jön, vagy sem Szombathelyre.

Készülnek a kerámiák , hogy 5 napra meg tudjam tölteni a standomat a Kolozsvári magyar napokon! Lesznek nálam kerámiák, könyvek, pólók és sok újdonság! olvasható Ambrus “Viszkis” Attila közösségi oldalán

Eldőlt, hogy Ambrus “Viszkis” Attila idén jön, vagy sem Szombathelyre.

Rengeteg program lesz! Mindenki talál majd kedvére valót! Helyszín: Főtér, Kolozsvár, Románia, Augusztus 20-24-ig, szerdától vasárnapig. 
 

A bejegyzésből az is kiderült Ambrus “Viszkis” Attila idén nem jön Szombathelyre, a Savaria karneválra

Megírtuk, néhány nap és megkezdődik a történelmi időutazás, Szombathely magára ölti római ruháját. A szervezők idén is több tízezer látogatót várnak a Savaria karneválra. A belvárosban már javában zajlanak az előkészületek.

Az előzetes hírekkel ellentétben mégis négy napon át tart majd a történelmi időutazás. Augusztus 21-24. között rendezik meg a 24. Savaria karnevált Szombathelyen. 

