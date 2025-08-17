1 órája
Savaria karnevál: kiderült lesz-e standja Ambrus “Viszkis” Attilának
Eldőlt, hogy Ambrus “Viszkis” Attila idén jön, vagy sem Szombathelyre.
Készülnek a kerámiák , hogy 5 napra meg tudjam tölteni a standomat a Kolozsvári magyar napokon! Lesznek nálam kerámiák, könyvek, pólók és sok újdonság! olvasható Ambrus “Viszkis” Attila közösségi oldalán.
Rengeteg program lesz! Mindenki talál majd kedvére valót! Helyszín: Főtér, Kolozsvár, Románia, Augusztus 20-24-ig, szerdától vasárnapig.
A bejegyzésből az is kiderült Ambrus “Viszkis” Attila idén nem jön Szombathelyre, a Savaria karneválra
Megírtuk, néhány nap és megkezdődik a történelmi időutazás, Szombathely magára ölti római ruháját. A szervezők idén is több tízezer látogatót várnak a Savaria karneválra. A belvárosban már javában zajlanak az előkészületek.
Az előzetes hírekkel ellentétben mégis négy napon át tart majd a történelmi időutazás. Augusztus 21-24. között rendezik meg a 24. Savaria karnevált Szombathelyen.