Disco Shit legendák zárják a nyarat Szombathelyen – Bárány, Hamvai és Dj Junior a pult mögött

A nyár utolsó hétvégéje sem telhet el nagy buli nélkül Szombathelyen: augusztus 30-án, szombaton a The PRINT falai között a Rádió 1 három jól ismert lemezlovasa, Bárány Attila, Hamvai PG és Dj Junior pörgeti a lemezeket.

Bárány, Attila Hamvai PG és DJ Junior Szombathelyen!

Forrás: Rádió 1

Bárány, Hamvai és Dj Junior Szombathelyen

A „Disco Shit Legends” est nem először tér vissza Szombathelyre – a korábbi években rendre telt ház várta a legendás triót, és minden alkalommal forró hangulatú nyárzárót csináltak a városban. Most sem lesz másként: éjféltől hajnalig a legjobb klubzenék szólnak majd, korosztálytól és stílustól függetlenül. A helyszín a szombathelyi The PRINT, a Facebook esemény szerint a kapunyitás este 23:00 órakor lesz. További részletek itt!