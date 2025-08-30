3 órája
Disco Shit legendák zárják a nyarat Szombathelyen – Bárány, Hamvai és Dj Junior a pult mögött
Augusztus 30-án három igazi nagyágyú gondoskodik arról, hogy a nyár utolsó hétvégéjén is pörögjön a szombathelyi éjszaka. Bárány Attila, Hamvai PG és Dj Junior pörgeti a lemezeket a PRINT-ben!
A nyár utolsó hétvégéje sem telhet el nagy buli nélkül Szombathelyen: augusztus 30-án, szombaton a The PRINT falai között a Rádió 1 három jól ismert lemezlovasa, Bárány Attila, Hamvai PG és Dj Junior pörgeti a lemezeket.
Bárány, Hamvai és Dj Junior Szombathelyen
A „Disco Shit Legends” est nem először tér vissza Szombathelyre – a korábbi években rendre telt ház várta a legendás triót, és minden alkalommal forró hangulatú nyárzárót csináltak a városban. Most sem lesz másként: éjféltől hajnalig a legjobb klubzenék szólnak majd, korosztálytól és stílustól függetlenül. A helyszín a szombathelyi The PRINT, a Facebook esemény szerint a kapunyitás este 23:00 órakor lesz. További részletek itt!