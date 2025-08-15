Borbás Marcsi titkai a konyhából – így óvja a környezetet minden főzésnél és takarításnál

A zöld életmódot sokan a bevásárlószatyor lecserélésével kezdik, de Borbás Marcsi szerint érdemes már az alapoktól újragondolni, hogyan élünk a konyhában. Nála például tíz éve nincs egyetlen műanyag edény sem – kizárólag olyan eszközöket használ, amelyek akár generációkon át is megmaradnak, és nem terhelik a környezetet - mondta el közösségi oldalán közzétett videójában.

Borbás Marcsi őrségi kertjében

Forrás: Mandiner

Borbás Marcsi környezettudatos tippjei

Hozzátette: a szelektív hulladékgyűjtés számára szintén alap.

„Kimosom a tejfölös dobozokat, mert a szelektívbe csak tisztán lehet betenni a hulladékot” – mondja. Egyetlen szennyezett doboz is elég, hogy az egész zsák a kommunális szemétben landoljon, ezzel pedig hosszú távon mérgező anyagok kerülhetnek a talajba és a felszín alatti vizekbe.

A takarításnál is tudatos döntéseket hoz. Bár kipróbálta az üzletekben kapható „eco” tisztítószereket, nem győzték meg – szerinte drágák, sokszor messziről érkeznek, és nem is mindig hatékonyak.

„Iszonyú mennyiségű kamiont látok az utakon, és ezek a termékek gyakran több száz kilométerről jönnek, így az ökológiai lábnyomuk is óriási” – teszi hozzá.

Ezért próbálkozott természetes megoldásokkal, például szódabikarbónával és ecettel, de ezek sem hozták a kívánt eredményt. Most viszont rátalált egy olyan tisztítószerre, ami közelről beszerezhető, teljesen biológiailag lebomló anyagokból készül, még a flakonja is lebomlik, és hatékonyan tisztít. „Hamarosan a nagyközönségnek is bemutatom” – árulja el mosolyogva.

Marcsi példája jól mutatja: a konyhában hozott apró döntéseink is óriási hatással lehetnek a környezetünkre – és a bolygó jövőjére.