Kimondták a boldogító igent - Összeházasodott Curtis és Judie
A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie - robbantotta a hírt hétfőn a Bors. A lap ott lehetett a népszerű sztárpár legszebb napján, amikor hivatalosan is összekötötték az életüket.
A rapper és a sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként, tavaly jegyezték el egymást, és az sem volt már titok egy ideje, az idén összekötik az életüket. A Bors ott lehetett életük legfontosabb pillanatainál: így mondta ki a boldogító igent Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie.
Összeházasodott Curtis és Judie - így zajlott az esküvő
"Jóformán percekben mérhető, hogy Curtis és Judie immár házasok. A ceremónia, ígéretükhöz híven meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtis-t legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt" - írta portál.
