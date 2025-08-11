Kimondták a boldogító igent - Összeházasodott Curtis és Judie

A rapper és a sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként, tavaly jegyezték el egymást, és az sem volt már titok egy ideje, az idén összekötik az életüket. A Bors ott lehetett életük legfontosabb pillanatainál: így mondta ki a boldogító igent Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie.

Összeházasodott Judie és Curtis - a boldogító igent augusztus 11-én mondták ki

Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

Összeházasodott Curtis és Judie - így zajlott az esküvő

"Jóformán percekben mérhető, hogy Curtis és Judie immár házasok. A ceremónia, ígéretükhöz híven meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtis-t legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt" - írta portál.

